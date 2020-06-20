Песков оценил отношения между Россией и Польшей
- Reuters
«Они (отношения России и Польши. — RT), наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, реалии таковы, что интересы двух стран диктуют сотрудничество и взаимную выгоду в основе отношений. При этом в реальности в Москве видят абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы.
Песков добавил, что российская сторона сожалеет в связи с этим.
Ранее Песков заявил, что Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или НАТО.