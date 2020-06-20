Индия перебросила авиацию на восток Ладакха

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Индия перебросила ударные вертолёты и истребители на восток Ладакха.
Индия перебросила авиацию на восток Ладакха
  • Reuters
  • © Altaf Hussain

Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что в регионе будут развёрнуты вертолёты Apache с ракетами «воздух — земля» Hellfire, вертолёты Chinook, а также истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и «Ягуар».

Ранее стало известно, что несколько военнослужащих Индии погибли в результате столкновения с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.

После этого в Минобороны Китая заявили, что военнослужащие Индии незаконно пересекли линию фактического контроля и подготавливали «провокационную атаку».

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