Число случаев коронавируса в Индии превысило 395 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 14 516 новых случаев коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 375 и достигло 12 948.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечился 213 831 пациент.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.