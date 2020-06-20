Число случаев коронавируса в Индии превысило 395 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 395 048.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 14 516 новых случаев коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 375 и достигло 12 948.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечился 213 831 пациент.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.