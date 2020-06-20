В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Представитель МИД Великобритании заявил, что историю не следует переписывать в угоду интересам той или иной страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.

Ранее российский лидер заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.