В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

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Представитель МИД Великобритании заявил, что историю не следует переписывать в угоду интересам той или иной страны.
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.

Ранее российский лидер заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.

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