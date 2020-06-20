Российские военные привезли гуманитарную помощь сирийским школьникам

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Российские военные привезли сирийским школьникам более 800 рюкзаков с посылками от юнармейцев России.
Российские военные привезли гуманитарную помощь сирийским школьникам
  • Reuters

«Российские военные доставили в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали их сверстники из России — юнармейцы», — цитирует РИА Новости представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алию Козину.

По её словам, рюкзаки были переданы в учебные заведения в нескольких сирийских провинциях.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев сообщил, что российские военные провели патрулирование на маршруте протяжённостью более 300 км в отдалённых районах сирийского Заевфратья.

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