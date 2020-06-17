Российские военнослужащие провели патрулирование в сирийском Заевфратье

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Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев сообщил, что российские военные провели патрулирование на маршруте протяжённостью более 300 км в отдалённых районах сирийского Заевфратья, передаёт РИА Новости.
Российские военнослужащие провели патрулирование в сирийском Заевфратье
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«Подразделениями военной полиции Вооружённых сил России проведено очередное патрулирование. В ходе патрулирования колонна автомобильной техники под прикрытием вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35 преодолела маршрут общей протяжённостью более 300 км», — сообщил Дмитриев.

Он заявил, что патрулирование проводилось «в целях контроля за обстановкой вдоль государственной границы Сирийской Арабской Республики, в отдалённых районах Заевфратья, а также для сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр.

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