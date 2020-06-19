США пока не планируют снимать ограничения на сообщение с Евросоюзом

Власти США пока не намерены снимать ограничения на пассажирское сообщение со странами Европейского союза, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Президент знает, что ограничения на поездки являются важным компонентом в сохранении жизней… Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что глава государства Дональд Трамп исходит из данных о безопасности и здоровье американского народа.

18 марта Госдеп США объявил, что Соединённые Штаты приостановят выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.