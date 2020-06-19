Вывозным рейсом из Германии в Россию вылетели 336 человек

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Вывозным рейсом из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и Москву вылетели 336 россиян, включая 17 граждан, прилетевших транзитом из Австралии, Бахрейна, Канады и других государств, сообщило посольство России в ФРГ.
Вывозным рейсом из Германии в Россию вылетели 336 человек
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«19 июня сего года состоялся вывозной рейс №AFL2307 по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Москва авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии». На борту 336 пассажиров, в том числе 17 россиян, прилетевших из Австралии, Бахрейна, Канады и других государств и воспользовавшихся возможностью совершить транзитную пересадку во Франкфурте», — говорится в сообщении в Facebook.

В дипмиссии отметили, что логистика вывоза россиян из стран, с которыми у России ранее не было прямого авиасообщения, разрабатывалась оперштабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в тесной координации с посольством в Германии, генконсульством во Франкфурте-на-Майне, МИД России, Минкомсвязи и Росавиацией.

Там также поблагодарили за содействие все задействованные германские ведомства.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Пулково, самолёт приземлился в Санкт-Петербурге в 22:06 мск. В Петербург вернулись 130 человек.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что с начала марта на родину вернулись более 240 тыс. россиян.

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