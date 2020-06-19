Россия частично разрешила транзит попавшей под продэмбарго продукции

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий при ряде условий ввоз санкционной продукции при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через российскую территорию.
Россия частично разрешила транзит попавшей под продэмбарго продукции
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия... разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию России в третьи страны в одном из следующих случаев», — следует из указа.

В частности, таким условием может быть совершение самолётом промежуточной посадки в российском аэропорту без выгрузки продукции.

Кроме того, разрешена промежуточная посадка в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через границу.

В конце июня 2019 года Россия продлила действие продовольственного эмбарго до конца 2020 года.

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее в список была включена продукция с Украины и из ряда других стран Европы.

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