Россия частично разрешила транзит попавшей под продэмбарго продукции
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия... разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию России в третьи страны в одном из следующих случаев», — следует из указа.
В частности, таким условием может быть совершение самолётом промежуточной посадки в российском аэропорту без выгрузки продукции.
Кроме того, разрешена промежуточная посадка в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через границу.
В конце июня 2019 года Россия продлила действие продовольственного эмбарго до конца 2020 года.
Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее в список была включена продукция с Украины и из ряда других стран Европы.