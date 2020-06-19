Россия частично разрешила транзит попавшей под продэмбарго продукции

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий при ряде условий ввоз санкционной продукции при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через российскую территорию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия... разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию России в третьи страны в одном из следующих случаев», — следует из указа.

В частности, таким условием может быть совершение самолётом промежуточной посадки в российском аэропорту без выгрузки продукции.

Кроме того, разрешена промежуточная посадка в российском аэропорту с однократной перегрузкой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии что товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через границу.

В конце июня 2019 года Россия продлила действие продовольственного эмбарго до конца 2020 года.

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее в список была включена продукция с Украины и из ряда других стран Европы.