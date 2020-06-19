В ЕС ожидают открытия внутренних границ до конца месяца

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Европейская комиссия ожидает, что внутренние границы Евросоюза будут открыты к концу июня. Такое мнение выразила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
В ЕС ожидают открытия внутренних границ до конца месяца
  • Reuters

«Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменён к концу этого месяца», — цитирует её ТАСС.

В конце мая правительство Хорватии приняло решение об открытии границ для граждан из десяти стран Евросоюза.

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