В ЕС ожидают открытия внутренних границ до конца месяца
Европейская комиссия ожидает, что внутренние границы Евросоюза будут открыты к концу июня. Такое мнение выразила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
- Reuters
«Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменён к концу этого месяца», — цитирует её ТАСС.
В конце мая правительство Хорватии приняло решение об открытии границ для граждан из десяти стран Евросоюза.
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