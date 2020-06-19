Путин и Лукашенко договорились «продолжить разговор в Москве»
- РИА Новости
По её словам, одной из тем телефонной беседы стала ситуация в экономике.
«Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве», — цитирует БЕЛТА Эйсмонт.
Как ожидается, Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве со своими сыновьями.
Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.