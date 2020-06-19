Путин и Лукашенко договорились «продолжить разговор в Москве»

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве для обсуждения вопросов экономики. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

По её словам, одной из тем телефонной беседы стала ситуация в экономике.

«Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве», — цитирует БЕЛТА Эйсмонт.

Как ожидается, Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве со своими сыновьями.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.