Путин провёл разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны выразили удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, которое должно быть подписано в ходе визита в Минск 19 июня министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также президенты подчеркнули значимость мероприятий в честь Дня Победы для народов двух стран. Лукашенко будет присутствовать на параде в Москве со своими сыновьями.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что ситуация вокруг Белгазпромбанка не обсуждалась.

«Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась», — приводит БЕЛТА её слова.

Она отметила, что Путин рассказал Лукашенко о новом лекарстве от коронавируса, которое в России получили на основе японских препаратов. По её словам, он предложил белорусской стороне при необходимости воспользоваться им.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.