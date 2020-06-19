Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».

«Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

We urge the #US lawmakers to exercise restraint in their emotions and assessments. We need to maintain a civilized dialogue. @Russia does not attack anyone and has no such intentions. Stop intimidating American🇺🇸 and European citizens with horror stories about "Russian threat". https://t.co/rn1YNJhbVapic.twitter.com/Wm1APnSxOu — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 19, 2020

В посольстве призвали перестать пугать американцев и жителей Европы историями о «российской угрозе».

В мае посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».