Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

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Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
  • © REUTERS/Yuri Gripas

«Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

В посольстве призвали перестать пугать американцев и жителей Европы историями о «российской угрозе».

В мае посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».

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