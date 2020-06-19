В Мексике число случаев инфицирования COVID-19 превысило 165 тысяч

В Мексике за сутки выявили более 5,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%: это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе Минздрава», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции, трансляция которой ведётся в Twitter ведомства.

Отмечается, что в Мексике умерли 19 747 пациентов с коронавирусом.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальная ситуация с распространением COVID-19 ухудшается.