В Мексике число случаев инфицирования COVID-19 превысило 165 тысяч
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«Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%: это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе Минздрава», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции, трансляция которой ведётся в Twitter ведомства.
Отмечается, что в Мексике умерли 19 747 пациентов с коронавирусом.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальная ситуация с распространением COVID-19 ухудшается.