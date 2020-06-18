За сутки в Турции выявили более 1300 больных коронавирусом
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Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 48 412 тестов и зарегистрировано 1304 новых случая коронавируса.
Кроме того, за указанное время от коронавируса скончался 21 больной, в результате общее число умерших достигло 4882.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 184 031.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.