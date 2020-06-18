Число случаев коронавируса в Британии превысило 300 тысяч

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В Великобритании выявили более 300 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Число случаев коронавируса в Британии превысило 300 тысяч
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Уточняется, что за сутки в стране зафиксировали 1218 больных коронавирусом, в результате чего общее число заболевших COVID-19 в стране достигло отметки в 300 469.

Отмечается, что за 24 часа от коронавируса также умерли 135 человек, а общее число жертв вируса возросло до 42 288.

Ранее основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительную деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.

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