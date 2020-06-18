В МИД Ирака вызван посол Ирана

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Посол Ирана в Багдаде был вызван в МИД Ирака в связи с обстрелами иранскими вооружёнными силами приграничного района на северо-востоке Ирака.
В МИД Ирака вызван посол Ирана
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел сегодня утром вызвало посла Исламской Республики Иран в Ираке и вручило ему ноту протеста в связи с артобстрелом иранскими силами приграничных деревень в районе населённого пункта Хаджи Умран, расположенного в иракской провинции Эрбиль, во вторник, 16 июня», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирака в Twitter.

Отмечается, что действия Ирана повлекли за собой ущерб материального характера, а также напугали мирных граждан Ирака.

Ранее СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США.

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