В МИД Ирака вызван посол Ирана

Посол Ирана в Багдаде был вызван в МИД Ирака в связи с обстрелами иранскими вооружёнными силами приграничного района на северо-востоке Ирака.

«Министерство иностранных дел сегодня утром вызвало посла Исламской Республики Иран в Ираке и вручило ему ноту протеста в связи с артобстрелом иранскими силами приграничных деревень в районе населённого пункта Хаджи Умран, расположенного в иракской провинции Эрбиль, во вторник, 16 июня», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирака в Twitter.

Отмечается, что действия Ирана повлекли за собой ущерб материального характера, а также напугали мирных граждан Ирака.

Ранее СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США.