Число жертв коронавируса в мире превысило 440 тысяч

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 440 тыс. человек.

Как говорится на специальном сайте организации, от вируса в мире умерли 440 290 человек.

Согласно данным ВОЗ, в настоящий момент самая тяжёлая ситуация с коронавирусом — в Американском регионе, там число заболевших превысило 3,899 млн.

Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.