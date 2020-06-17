Число жертв коронавируса в мире превысило 440 тысяч
- Reuters
Как говорится на специальном сайте организации, от вируса в мире умерли 440 290 человек.
Согласно данным ВОЗ, в настоящий момент самая тяжёлая ситуация с коронавирусом — в Американском регионе, там число заболевших превысило 3,899 млн.
Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.