В параде Победы в Москве примут участие солдаты из Индии

Посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что индийские солдаты примут участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня.

«Не секрет, что Индия дала согласие на участие своего контингента и индийский воинский контингент, все 75 человек, примет участие в торжественном прохождении по Красной площади 24 июня», — цитирует его РИА Новости.

По мнению дипломата, данный шаг со стороны Индии свидетельствует о том, что страна разделяет совместно с Россией значение Победы, а также «недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны и очернения значения Победы над фашизмом».

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.