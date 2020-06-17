В параде Победы в Москве примут участие солдаты из Индии

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Посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что индийские солдаты примут участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня.
В параде Победы в Москве примут участие солдаты из Индии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не секрет, что Индия дала согласие на участие своего контингента и индийский воинский контингент, все 75 человек, примет участие в торжественном прохождении по Красной площади 24 июня», — цитирует его РИА Новости.

По мнению дипломата, данный шаг со стороны Индии свидетельствует о том, что страна разделяет совместно с Россией значение Победы, а также «недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны и очернения значения Победы над фашизмом».

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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