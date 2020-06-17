В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

АГН «Москва»

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«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», — заявил он. Салюков рассказал, что «большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино». Ранее первая ночная репетиция парада Победы пройдёт 17 июня на Красной площади в Москве.