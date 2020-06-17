В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Короткая ссылка
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», — заявил он.

Салюков рассказал, что «большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино».

Ранее первая ночная репетиция парада Победы пройдёт 17 июня на Красной площади в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить