В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
- АГН «Москва»
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«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», — заявил он.
Салюков рассказал, что «большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино».
Ранее первая ночная репетиция парада Победы пройдёт 17 июня на Красной площади в Москве.