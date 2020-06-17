Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня

Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 17 июня на Красной площади в Москве.

Об этом информирует РИА Новости.

Ещё одна ночная репетиция на Красной площади пройдёт 18 июня, а генеральная репетиция состоится 20 июня.

Отмечается, что в военном параде на Красной площади 24 июня примут участие более 13 тыс. военнослужащих.

Ранее лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.