Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня

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Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 17 июня на Красной площади в Москве.
Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади пройдёт 17 июня
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом информирует РИА Новости.

Ещё одна ночная репетиция на Красной площади пройдёт 18 июня, а генеральная репетиция состоится 20 июня.

Отмечается, что в военном параде на Красной площади 24 июня примут участие более 13 тыс. военнослужащих.

Ранее лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

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