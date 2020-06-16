Лётчики ЦВО провели совместные репетиции парада Победы
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В тренировке приняли участие высотные истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики, другая техника.
Военнослужащие отработали совместные действия, соблюдение дистанции и скоростного режима.
«Многие экипажи выполняли тренировку первый раз. Были дни подготовки. Тренировка прошла на оценку «отлично», — заявил помощник командира Валентин Пасечный.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парада в ряде городов России.