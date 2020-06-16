Лётчики ЦВО провели совместные репетиции парада Победы

Лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Об этом сообщает ОТР.

В тренировке приняли участие высотные истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики, другая техника.

Военнослужащие отработали совместные действия, соблюдение дистанции и скоростного режима.

«Многие экипажи выполняли тренировку первый раз. Были дни подготовки. Тренировка прошла на оценку «отлично», — заявил помощник командира Валентин Пасечный.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парада в ряде городов России.