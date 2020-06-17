Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве

Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

«В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки (15 июня на Ленинском проспекте)», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось, что раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам.

15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.

В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователи возбудили уголовное дело.