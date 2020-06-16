Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве», — сообщила она. Волк уточнила, что награды получат отличившиеся при задержании вооружённого правонарушителя капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков. 15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу. В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователями возбуждено уголовное дело.