Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

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Раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейских представят к государственным наградам. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве», — сообщила она.

Волк уточнила, что награды получат отличившиеся при задержании вооружённого правонарушителя капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков.

15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.

В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователями возбуждено уголовное дело.

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