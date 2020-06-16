Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
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- РИА Новости
«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве», — сообщила она.
Волк уточнила, что награды получат отличившиеся при задержании вооружённого правонарушителя капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков.
15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.
В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователями возбуждено уголовное дело.