Стрелявшему в полицейских в Москве назначат психиатрическую экспертизу

Устроившего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве Ратмира Галиева отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила представитель столичного СУ СК Юлия Иванова.

«Как только позволит состояние его здоровья, ему будет назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что пострадавшие сотрудники полиции находятся в реанимации, нападавший также в больнице.

15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.

В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователями возбуждено уголовное дело.