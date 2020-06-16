Стрелявшему в полицейских в Москве назначат психиатрическую экспертизу
- АГН «Москва»
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«Как только позволит состояние его здоровья, ему будет назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что пострадавшие сотрудники полиции находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл по ним стрельбу.
В результате происшествия пострадали двое полицейских. Следователями возбуждено уголовное дело.