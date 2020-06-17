В Нидерландах за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса

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В Нидерландах за сутки выявили 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Нидерландах за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.

Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 49 204.

За сутки скончались четыре человека с подтверждённой инфекцией COVID-19, всего с таким диагнозом в Нидерландах умерли 6074 человека.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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