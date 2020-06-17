Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву

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Самолет, на который ранее зарегистрировался российский программист Станислав Лисов, отбывший в Соединённых Штатах срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка.
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости.

Пресс-секретарь консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал, что «регистрация прошла в штатном режиме, и те, кто прибыл к регистрации оказались на борту».

Он сообщил, что ранее сотрудники американских силовых структур привезли Лисова в аэропорт JFK, россиянин прошёл регистрацию на рейс и направился в зону посадки в сопровождении сотрудников американских правоохранительных органов.

Топольский рассказал, что Лисов «был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нём не было».

«На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой», — добавил пресс-секретарь консульства.

Ранее адвокат Лисова Аркадий Бух сообщил, что российский программист будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота». 

В ноябре 2019 года суд в США приговорил Лисова, экстрадированного из Испании, к четырём годам тюрьмы.

1 декабря 2017 года сообщалось, что правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.

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