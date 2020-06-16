Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину

Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Мы распрощались в аэропорту, самолёт должен вылететь до шести часов вечера... Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое хотя и редко, но бывает, то я надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит РИА Новости его слова.

Бух поблагодарил российское посольство за содействие.

В ноябре 2019 года суд в США приговорил Лисова, экстрадированного из Испании, к четырём годам тюрьмы.

1 декабря 2017 года сообщалось, что правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.