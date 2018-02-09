Адвокат: российский программист Лисов экстрадирован из Испании в США

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Российский программист Станислав Лисов экстрадирован из Испании в США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Олега Губарева.

«19 января 2018 года Станислав Лисов был экстрадирован в США. Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании», — сказал адвокат.

1 декабря правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.

13 июля стало известно, что Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединённые Штаты.

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