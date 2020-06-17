Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Алеппо.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Кафер-Халаб в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — Квайрес — аэродром Метрас.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.