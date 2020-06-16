В США произошла стрельба во время демонстрации
- Reuters
Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
«Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был госпитализирован», — говорится в заявлении.
Согласно имеющимся данным, пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.
По факту произошедшего начато расследование.
Ранее СМИ писали, что при стрельбе в американском городе Атланте в штате Джорджия два человека погибли и пятеро получили ранения.