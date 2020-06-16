В США произошла стрельба во время демонстрации

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В американском городе Альбукерке произошла стрельба во время акции протеста.
В США произошла стрельба во время демонстрации
  • Reuters

Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

«Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был госпитализирован», — говорится в заявлении.

Согласно имеющимся данным, пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

По факту произошедшего начато расследование.

Ранее СМИ писали, что при стрельбе в американском городе Атланте в штате Джорджия два человека погибли и пятеро получили ранения.

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