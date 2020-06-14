СМИ: При стрельбе в Атланте двое погибли и пятеро получили ранения

При стрельбе в американском городе Атланта в штате Джорджия два человека погибли и пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в районе Эджвуд на востоке города. Два человека погибли, пятеро получили ранения и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Идёт расследование инцидента.

В субботу, 13 июня, в Атланте начались протесты после смерти 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был ранен при задержании полицейскими 12 июня и позднее скончался. Погибший оказал сопротивление правоохранителям и выхватил у одного из них электрошокер, после чего один из полицейских открыл огонь.

Не менее 36 человек были задержаны во время протестов в городе.