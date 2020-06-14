СМИ: При стрельбе в Атланте двое погибли и пятеро получили ранения
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Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в районе Эджвуд на востоке города. Два человека погибли, пятеро получили ранения и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Идёт расследование инцидента.
В субботу, 13 июня, в Атланте начались протесты после смерти 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был ранен при задержании полицейскими 12 июня и позднее скончался. Погибший оказал сопротивление правоохранителям и выхватил у одного из них электрошокер, после чего один из полицейских открыл огонь.
Не менее 36 человек были задержаны во время протестов в городе.