Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Китая Ван И, а также руководитель внешнеполитического ведомства Индии Субраманияма Джайшанкара примут участие в видеоконференции 22 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«Запланирована онлайн», — сказали в российском ведомстве, отвечая на вопрос о возможности такого контакта.

Как указывает агентство, ранее информация о подобных переговорах появилась в индийских СМИ.

В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.