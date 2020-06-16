Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Китая Ван И, а также руководитель внешнеполитического ведомства Индии Субраманияма Джайшанкара примут участие в видеоконференции 22 июня.
Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
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  • © МИД России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«Запланирована онлайн», — сказали в российском ведомстве, отвечая на вопрос о возможности такого контакта.

Как указывает агентство, ранее информация о подобных переговорах появилась в индийских СМИ.

В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.

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