Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
«Запланирована онлайн», — сказали в российском ведомстве, отвечая на вопрос о возможности такого контакта.
Как указывает агентство, ранее информация о подобных переговорах появилась в индийских СМИ.
В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.