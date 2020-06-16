Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
- globallookpress.com
«Американские войска... не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — цитирует её РИА Новости.
Как отмечает агентство, соответствующее заявление Трамп сделал в связи с обещанием сократить американский военный контингент в Германии. Как отметил американский лидер, немецкие власти платят «России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от неё».
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс.