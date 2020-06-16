Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

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Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
  • globallookpress.com

«Американские войска... не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечает агентство, соответствующее заявление Трамп сделал в связи с обещанием сократить американский военный контингент в Германии. Как отметил американский лидер, немецкие власти платят «России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от неё».

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс.

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