Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.

«Американские войска... не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечает агентство, соответствующее заявление Трамп сделал в связи с обещанием сократить американский военный контингент в Германии. Как отметил американский лидер, немецкие власти платят «России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от неё».

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в Германии до 25 тыс.