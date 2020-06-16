Число случаев коронавируса в Индии превысило 340 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 343 091.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 10 667 новых случаев коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 380 и достигло 9900.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 180 013 пациентов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.