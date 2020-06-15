ВОЗ: из-за коронавируса страдает мониторинг заболеваемости гриппом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире на фоне пандемии коронавируса COVID-19 снизилась интенсивность мониторинга по заболеванию гриппом.

«Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе из-за пандемии COVID-19», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что это связано с перегруженностью лабораторий и переквалификацией персонала для борьбы именно с коронавирусом.

Также Гебрейесус заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли.