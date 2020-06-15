МИД России назвал абсурдными сообщения о затягивании процесса Уилана
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- РИА Новости
«Как известно, сам Пол Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего», — подчеркнули в министерстве.
Ведомство отметило, что с Уиланом контактировали сотрудники дипломатических миссий всех четырёх стран, гражданином которых он является (Великобритания, Ирландия, Канада, США).
Кроме того, в ходе пребывания в следственном изоляторе Уилан получал необходимую квалифицированную медпомощь, а 28 мая ему сделали операцию, от которой он ранее отказывался.
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения вплоть до пожизненного, причём без права помилования», — подытожили в МИД.
15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущён приговором американцу и призвал немедленно его освободить.
Американский посол в России Джон Салливан также выразил разочарование и возмущение решением суда.