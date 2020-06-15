Переходный период по брекситу завершится 31 декабря 2020 года

В заявлении Еврокомиссии говорится, что переходный период в отношениях Евросоюза и Великобритании завершится 31 декабря 2020 года, так как страна не намерена просить его пролонгации.

«Стороны отметили решение Соединённого Королевства не запрашивать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями Соглашения об отделении (страны от союза)», — говорится в заявлении ЕК.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. Стороны должны договориться о модели будущих взаимоотношений до конца этого года.

Ранее главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье оценил результаты последнего раунда переговоров с Британией о партнёрстве после выхода королевства из объединения.