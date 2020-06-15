Переходный период по брекситу завершится 31 декабря 2020 года
- Reuters
«Стороны отметили решение Соединённого Королевства не запрашивать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями Соглашения об отделении (страны от союза)», — говорится в заявлении ЕК.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. Стороны должны договориться о модели будущих взаимоотношений до конца этого года.
Ранее главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье оценил результаты последнего раунда переговоров с Британией о партнёрстве после выхода королевства из объединения.