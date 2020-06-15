В Бразилии за сутки зафиксировали 17 110 новых случаев коронавируса
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Согласно представленным данным, за сутки скончались 612 пациентов с коронавирусом.
Всего за время эпидемии зафиксировано 43 332 летальных исхода, связанных с коронавирусной инфекцией. Смертность от COVID-19 в Бразилии составляет 5%.
Всего вылечились 388 492 человека.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что медицинская система Бразилии не перегружена и в целом справляется с растущим числом случаев COVID-19.