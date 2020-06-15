Турция начала операцию против РПК на севере Ирака
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«Операция «Лапа орла» началась. Наши самолёты обрушивают пещеры на головы террористов», — говорится в сообщении в Twitter министерства.
В Турции подчеркнули, что проводят операцию в рамках «законных прав на самооборону», а также для обеспечения защиты границ и граждан от нападений членов РПК.
Операция проходит в районах баз РПК.
В конце января турецкие силовики провели антитеррористическую операцию против Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак.
В ноябре 2019 года вооружённые силы Турции нейтрализовали пятерых членов РПК в результате авиаудара на севере Ирака.