Турция начала операцию против РПК на севере Ирака

Вооружённые силы Турции начали новую операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявило турецкое Минобороны.

«Операция «Лапа орла» началась. Наши самолёты обрушивают пещеры на головы террористов», — говорится в сообщении в Twitter министерства.

В Турции подчеркнули, что проводят операцию в рамках «законных прав на самооборону», а также для обеспечения защиты границ и граждан от нападений членов РПК.

Операция проходит в районах баз РПК.

В конце января турецкие силовики провели антитеррористическую операцию против Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак.

В ноябре 2019 года вооружённые силы Турции нейтрализовали пятерых членов РПК в результате авиаудара на севере Ирака.