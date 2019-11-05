Турция заявила о нейтрализации пяти членов РПК в Ираке

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Вооружённые силы Турции нейтрализовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана в результате авиаудара на севере Ирака.
Турция заявила о нейтрализации пяти членов РПК в Ираке
  • Reuters

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Пять террористов РПК, принадлежащих к сепаратистской террористической организации, идентифицированной в районе Авашин на севере Ирака, были нейтрализованы нашими БПЛА», — заявили в ведомстве.

Там пообещали продолжать операции против членов РПК.

Ранее сообщалось, что на севере Ирака нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» из числа РПК.

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