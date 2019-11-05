Турция заявила о нейтрализации пяти членов РПК в Ираке

Вооружённые силы Турции нейтрализовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана в результате авиаудара на севере Ирака.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB#TSKpic.twitter.com/y1HOo7K46s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019

«Пять террористов РПК, принадлежащих к сепаратистской террористической организации, идентифицированной в районе Авашин на севере Ирака, были нейтрализованы нашими БПЛА», — заявили в ведомстве.

Там пообещали продолжать операции против членов РПК.

Ранее сообщалось, что на севере Ирака нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» из числа РПК.