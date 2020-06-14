Макрон заявил о возобновлении работы ресторанов во Франции
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Об этом он заявил в телеобращении к нации.
«С завтрашнего дня все территории, за исключением Майотты и Французской Гвианы, где вирус всё ещё активно циркулирует, перейдут в зелёную зону, что, в частности, позволит открыть кафе и рестораны, в том числе в регионе Иль-де-Франс», — сказал Макрон.
Также он отметил, что французы смогут совершать поездки в страны Евросоюза начиная с 15 июня, с 1 июля станут возможны путешествия в государства за пределами Европы, где эпидемия коронавируса будет взята под контроль.
Макрон призвал французов «продолжить соблюдение санитарных мер, избегать массовых собраний».
Всего с начала эпидемии во Франции зафиксировано более 156 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.