Макрон заявил о возобновлении работы ресторанов во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что кафе и рестораны в стране смогут возобновить работу с 15 июня.
Макрон заявил о возобновлении работы ресторанов во Франции
  • © REUTERS/Christian Hartmann

Об этом он заявил в телеобращении к нации.

«С завтрашнего дня все территории, за исключением Майотты и Французской Гвианы, где вирус всё ещё активно циркулирует, перейдут в зелёную зону, что, в частности, позволит открыть кафе и рестораны, в том числе в регионе Иль-де-Франс», — сказал Макрон.

Также он отметил, что французы смогут совершать поездки в страны Евросоюза начиная с 15 июня, с 1 июля станут возможны путешествия в государства за пределами Европы, где эпидемия коронавируса будет взята под контроль.

Макрон призвал французов «продолжить соблюдение санитарных мер, избегать массовых собраний».

Всего с начала эпидемии во Франции зафиксировано более 156 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

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