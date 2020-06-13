Во Франции за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

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Во Франции за сутки умерли 24 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 398. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Во Франции за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
  • © REUTERS/Denis Balibouse

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране выявлено 526 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала эпидемии во Франции зафиксировано более 156 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как указывает ТАСС со ссылкой на агентство Sante publique France, соответствующий прирост погибших затрагивает лишь статистику по больницам. Данные по домам престарелых и иным медико-социальным учреждениям объявят 15 июня.

Ранее французский премьер Эдуар Филипп объявил о новом этапе смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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