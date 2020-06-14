В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 7,553 млн случаев коронавируса.

Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 423 тыс.

Больше всего больных (свыше 3,638 млн) было зафиксировано в Американском регионе.

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