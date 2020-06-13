В Британии за сутки скончался 181 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончался 181 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Общее число скончавшихся в стране достигло 41 662.

Также сообщается, что за сутки выявлено 1425 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 294 375.

Ранее основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительскую деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.