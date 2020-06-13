В Индии оценили решение Непала расширить свою территорию на карте

Министерство иностранных дел Индии назвало необоснованным решение властей Непала изменить карту страны и включить в неё спорные территории.

«Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным. Оно также нарушает наше понимание о проведении переговоров по нерешённым пограничным вопросам», — цитирует официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставу The Kathmandu Post.

В мае власти Непала одобрили новую политическую карту страны, на которой обозначили в рамках своих государственных границ несколько территорий, принадлежность которых оспаривает Индия.

Речь идёт о перевале Липулех и территориях Лимпиядхура и Калапани.