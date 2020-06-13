В Индии оценили решение Непала расширить свою территорию на карте

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Индии назвало необоснованным решение властей Непала изменить карту страны и включить в неё спорные территории.
В Индии оценили решение Непала расширить свою территорию на карте
  • Pixabay

«Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным. Оно также нарушает наше понимание о проведении переговоров по нерешённым пограничным вопросам», — цитирует официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставу The Kathmandu Post.

В мае власти Непала одобрили новую политическую карту страны, на которой обозначили в рамках своих государственных границ несколько территорий, принадлежность которых оспаривает Индия.

Речь идёт о перевале Липулех и территориях Лимпиядхура и Калапани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить