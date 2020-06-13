В Индии оценили решение Непала расширить свою территорию на карте
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«Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным. Оно также нарушает наше понимание о проведении переговоров по нерешённым пограничным вопросам», — цитирует официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставу The Kathmandu Post.
В мае власти Непала одобрили новую политическую карту страны, на которой обозначили в рамках своих государственных границ несколько территорий, принадлежность которых оспаривает Индия.
Речь идёт о перевале Липулех и территориях Лимпиядхура и Калапани.