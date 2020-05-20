Власти Непала включили в карту страны оспариваемые Индией территории

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Власти Непала одобрили новую политическую карту страны, на которой обозначили в рамках своих государственных границ несколько территорий, принадлежность которых оспаривает Индия, пишет The Kathmandu Post.
Власти Непала включили в карту страны оспариваемые Индией территории
  • Pixabay

Как уточняется, речь идёт о перевале Липулех и территориях Лимпиядхуре и Калапани. 

Таким образом, пишет газета, на политической карте территория Непала увеличилась на 335 кв. км.

Издание поясняет, что решение издать новую карту было вызвано объявлением Индии об открытии автомобильной дороги через участок Липулех, расположенный между Непалом, Индией и Тибетом.

В апреле 2019 года Министерство иностранных дел Пакистана предостерегло Индию от «авантюр» в спорном регионе Кашмир.

Конфликт между двумя соседними государствами обострился 14 февраля того же года, когда в результате теракта погибли 45 индийских солдат. Тогда Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к этому нападению.

Между индийскими и пакистанскими военными произошли столкновения в спорном регионе Кашмир. Также была задействована авиация.

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