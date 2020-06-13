Журналист объяснил опасения России из-за «возможного вторжения НАТО»

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Американский журналист Питер Сучиу рассказал, почему Россия «опасается возможного вторжения НАТО». Своё мнение он высказал в статье для журнала The National Interest.
Журналист объяснил опасения России из-за «возможного вторжения НАТО»
  • Reuters

Как считает автор материала, в течение нескольких веков Россия подвергалась неоднократным нападениям, в том числе со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии.

«Хотя идея об атаке России силами НАТО может показаться надуманной большинству американцев, у россиян есть причины опасаться вторжения с запада. За последние несколько веков Россия подвергалась нападениям со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии», — пишет Сучиу.

Он подчёркивает, что США тоже «частично участвовали в том, что можно рассматривать как «вторжение», когда «военнослужащие были направлены в Россию во время Гражданской войны 1918 года».

Кроме того, журналист отмечает, что после окончания холодной войны Россия стала «более уязвимой» в связи с тем, что некоторые страны, ранее поддерживающие коммунистический режим, вступили в НАТО.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.

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