Журналист объяснил опасения России из-за «возможного вторжения НАТО»
- Reuters
Как считает автор материала, в течение нескольких веков Россия подвергалась неоднократным нападениям, в том числе со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии.
«Хотя идея об атаке России силами НАТО может показаться надуманной большинству американцев, у россиян есть причины опасаться вторжения с запада. За последние несколько веков Россия подвергалась нападениям со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии», — пишет Сучиу.
Он подчёркивает, что США тоже «частично участвовали в том, что можно рассматривать как «вторжение», когда «военнослужащие были направлены в Россию во время Гражданской войны 1918 года».
Кроме того, журналист отмечает, что после окончания холодной войны Россия стала «более уязвимой» в связи с тем, что некоторые страны, ранее поддерживающие коммунистический режим, вступили в НАТО.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.