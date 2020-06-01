В НАТО заявили, что открыты к военному диалогу с Россией

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.

«НАТО остаётся открыто к диалогу с Россией по вопросам снижения рисков и военной транспарентности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести новую встречу Совета Россия — НАТО. К сожалению, Россия не проявила заинтересованности в проведении этой встречи», — приводит ТАСС её слова.

Также она отметила, что ряд военных манёвров НАТО был отменён или порядок их проведения был пересмотрен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НАТО считают необходимым исследовать «российскую деятельность» и её каналы в западнобалканском медиапространстве из-за того, что Россия якобы видит в Западных Балканах возможность «пошатнуть» позиции ЕС и Североатлантического альянса, используя слабые стороны стран этого региона.