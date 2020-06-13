Трамп перенёс свой предвыборный митинг в Оклахоме

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Президент США Дональд Трамп заявил, что перенёс на один день свой предвыборный митинг в городе Талса штата Оклахома в связи с праздником Juneteenth — Днём освобождения из рабства.
Трамп перенёс свой предвыборный митинг в Оклахоме
  • Reuters

«Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня. Это большое дело. К сожалению, это накладывается на День освобождения. Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты из уважения к этому празднику, из-за этого важного события», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что решил перенести митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбы.

Ранее Белый дом рассказал о работе Трампа над предложениями по реформе полиции.

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